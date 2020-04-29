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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: месяц ограничений из-за коронавируса заметно снизил темп роста заболеваемости

По словам главы Роспотребнадзора, в начале действия ограничительных мер темп был до 23-30%, а сейчас - 7-8%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Скорость роста числа заражений коронавирусом в России значительно снизилась за четыре недели действия ограничительных мер. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе "Распознать и победить COVID-19".

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"Главное - разорвать контакт [между людьми] <...> и тогда у нас заболеет меньшее количество людей. Мы находились в состоянии вот этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что инкубационный период составляет для этого вируса 14 дней. Это время между тем, как вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки инфекционного заболевания <...> Две инкубации - это минимум, который должен быть, и мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста. Нам нужно продлить", - сказала Попова.

По ее словам, в начале темп был до 23-30%, а сейчас - 7-8%. "Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведет к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определенными особенностями, которые будет диктовать этот вирус", - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора привела в пример "настоящий карантин" в Китае, где "запретили въезд и выезд, по улицам ходили люди с оружием, было остановлено все абсолютно", что позволило приостановить вирус в течение 1,5-2 инкубационных периодов.

"Мы, не останавливая так жестко активность, за два инкубационных периода сумели приостановить темп распространения. Поэтому нам нужен третий инкубационный период, чтобы прийти к точке, когда возвратиться невозможно. Вместе с тем, если мы не будем соблюдать этих требований, мы очень быстро окажемся там, с чего начинали, и нам придется продлевать или искать другие формы - не самые приятные, не самые удобные для нашего привычного образа жизни", - предупредила Попова.

Роспотребнадзор анализирует всю информацию о новой коронавирусной инфекции и полностью владеет данными об эпидемиологический ситуации в стране, отметила она. "Мы в своей практике, в своей работе используем большой объем информации. Эту информацию готовят наши научно-исследовательские институты, это готовят наши международные подразделения. Мы анализируем все, что сегодня публикуется в мире, и все, что сегодня есть в мире. И, безусловно, полностью владеем информацией об эпидемиологической ситуации в стране: в каждом субъекте, в каждом муниципальном образовании, в каждой столице субъекта", - сказала Попова.

Об иммунитете

Популяционные исследования помогут понять, формируется ли иммунитет к коронавирусу у переболевших, в том числе бессимптомников, и какой именно, отметила Попова.

"Очень важно провести популяционные исследования. Мы говорим о том, что сегодня почти половина всех выявляемых случаев в Российской Федерации бессимптомные. И вот формируется иммунитет после перенесенной формы, насколько интенсивно, как долго он будет держаться - это все вопросы, которые нам нужно знать для того, чтобы защитить население, чтобы выработать те меры, которые не дадут заболевать нашим людям и пострадать от этой болезни", - сказала Попова.

Попова уточнила, что на сегодняшний день бессимптомными носителями коронавируса в РФ являются 45-47% от общего числа заразившихся. Она напомнила, что коллективный иммунитет может быть выработан двумя путями - после перенесенного заболевания и через вакцинацию.

"Сегодня вакцины нет нигде в мире, поэтому мы говорим пока о наличии иммунитета после перенесенного заболевания. Если бы это заболевание не протекало так тяжело и так непрогнозируемо по последствиям, можно было бы сказать, что да, сейчас все легко переболеют, мы получим популяционный иммунитет. Но так как совершенно неизвестно, как будет протекать заболевание у конкретного человека, насколько тяжело и каковы последствия, каковы осложнения, то, на мой взгляд, главное все-таки сегодня - не заболеть", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

 

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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