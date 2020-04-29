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Пандемия коронавируса нового типа

Омская область продлила режим самоизоляции до 11 мая

Кроме того, в регионе ввели масочный режим

Омск, 29 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Омской области, где зафиксировано 87 случаев заражения этим вирусом, продлил режим самоизоляции до 11 мая и обязал население носить в закрытых общественных пространствах защитные маски, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона. При этом парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви, одежды, очков и компьютерной техники, имеющие отдельный вход, получат возможность продолжить работу с 1 мая.

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"Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение: режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Вводится правило обязательного использования в закрытых пространствах (магазин, учреждение, транспорт и др.) индивидуальных средств защиты органов дыхания. Средством защиты может быть медицинская маска, гигиеническая повязка или респиратор", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что с 1 мая в регионе смогут открыться парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви, одежды, очков и компьютерной техники, если у них есть отдельный вход с улицы. При этом организации должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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