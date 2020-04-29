Мурашко сообщил, что в регионах сформированы запасы средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ситуация со снабжением регионов РФ средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону. В субъектах уже сформированы запасы, сообщил в среду глава Минздрава Михаил Мурашко во время выступления на круглом столе на тему борьбы с коронавирусом.

"Сегодня ситуация со средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону колоссально. Мы видим, что запасы средств защиты уже имеются", - сказал министр.

При этом Мурашко предупредил, что руководителям учреждений здравоохранения, органам управления здравоохранения регионов "ни в коем случае нельзя оставлять этот вопрос без внимания".

Практически все препараты, включенные в методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, подтвердили свою безопасность и противовирусную активность, добавил он.

"Фактически все препараты, которые сегодня включены в методические рекомендации, по ним уже есть доказательная база определенной степени. Во-первых, они все протестированы "Инвитро" и подтвердили свою противовирусную активность. И, конечно же, когда они пришли в клинику, есть определенный опыт использования у другой категории пациентов, профиль безопасности по ним подтвержден", - сказал министр.

Он также отметил, что, несмотря на свою безопасность, каждый лекарственный препарат имеет свои противопоказания и ограничения к применению. "Врач должен, хотя это и не широкий список препаратов, выбрать [лекарство] и профилактировать осложнения у пациента", - сказал Мурашко.

Об эффективности ограничительных мер

Мурашко отметил, что ограничительные меры из-за коронавируса повлияли на структуру заболеваемости в России. По его словам, россияне стали осторожнее, и это помогает медикам в борьбе с распространением инфекции.

"Мы видим, что карантинные меры повлияли в том числе на структуру заболеваемости населения <...> Люди стали более осторожны, и это помогает системе здравоохранения", - сказал он.

Мурашко заявил, что на сегодняшний день уже отработаны схемы лечения, постановки диагноза и выписки пациентов с коронавирусом. "Во многом мы видим, что сегодня уже отработаны схемы лечения, постановки диагноза, выписки пациентов, наблюдения. Они очень схожи во многих странах", - сказал министр.

Коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.