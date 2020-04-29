{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Италии за сутки от коронавируса умерли 323 человека, заразились 2086

Общее число жертв коронавирусной инфекции в республике достигло 27 682 человек

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала пандемии достигло 203 591. Такие данные распространил в среду Департамент гражданской защиты.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Суточный прирост новых случаев заражения составил 2 086. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 323 человека, что на 59 меньше, чем днем ранее. Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в Италии достигло 27 682 человек.

Число излечившихся за последние сутки увеличилось на 2 311 человек и достигло 71 252. Сейчас в Италии инфицированы 104 657 человек, что на 548 меньше, чем днем ранее. Продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. За сутки таких пациентов стало меньше на 68 человек, в реанимациях остаются 1 795 человек.

Правительство Италии запланировало постепенное послабление карантина, действующего с 10 марта. Так, 4 мая планируется возобновить работу производственных предприятий и строительных площадок. Как пояснил премьер-министр Джузеппе Конте, это сопряжено с выходом на работу более 4 млн человек.

Власти также заявили об открытии парков и садов, хотя за мэрами городов сохраняется право принять решение об ограничениях. Магазины и рестораны пока не откроются, возобновить их работу планируется 18 мая и 1 июня соответственно. Сохраняются и ограничения на передвижение людей - между областями оно по-прежнему запрещено, если не имеется весомой причины. Школы будут закрыты до конца учебного года.

Локальная вспышка коронавируса была зарегистрирована в Италии 21 февраля на севере страны.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Лондона с 92 гражданами России на борту
Россияне вернутся на родину на самолете, на котором в Лондон прибыли порядка 150 европейцев, американцев, британцев, а также коммерческий груз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС