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Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Лондона с 92 гражданами России на борту

Россияне вернутся на родину на самолете, на котором в Лондон прибыли порядка 150 европейцев, американцев, британцев, а также коммерческий груз
'Илья Дмитрячев/ТАСС'

ЛОНДОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. В общей сложности 92 гражданина России покинули в среду Великобританию на специальном рейсе "Аэрофлота". Об этом ТАСС сообщил в лондонском аэропорту Хитроу заведующий консульским отделом посольства РФ в Соединенном Королевстве Кирилл Соколов-Щербачев.

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"По сути, это грузовой рейс, вылетающий из Лондона, но удалось согласовать посадку большой группы российских граждан, в том числе детей, пожилых людей. В основном, это москвичи и жители Московской области, но есть и ряд граждан из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области и из других регионов", - сказал дипломат.

"Насколько нам известно, Санкт-Петербург планировал забирать своих пассажиров, в том числе с ряда других рейсов, которые прилетают в Москву, своими силами, чтобы обсервация проходила не в Москве, а в их регионе. Был запрос от губернатора Нижегородской области, подтверждавший, что они готовы забрать своих граждан для прохождения обсервации в Нижегородской области. Жители Москвы должны проходить карантин на самоизояции", - сказал Соколов-Щербачев.

Обратный рейс

Посол России в Великобритании Андрей Келин в разговоре с ТАСС рассказал, что россияне вернутся на родину на самолете, на котором в Лондон прибыли порядка 150 европейцев, американцев, британцев, а также коммерческий груз. "Нам удалось составить список тех российских граждан, которые нуждаются в срочной эвакуации из Великобритании. Это самые разные люди, но все они были зарегистрированы на портале госуслуг, и сейчас эта сложная операция, которая потребовала большое количество согласований и с Москвой, и с "Аэрофлотом", и здесь, подходит к концу", - сообщил Келин.

Дипломат затруднился сказать, скольким еще гражданам России может понадобиться эвакуация в Москву. "Сколько точно здесь российских граждан, сказать невозможно. По нашим оценкам, здесь обычно находятся от 100 до 200 тысяч россиян, все-таки это крупнейший финансовый и учебный центр. Кто-то дает о себе знать, кто-то обращается лишь тогда, когда становится плохо. У нас сейчас зарегистрировано еще порядка 100 человек, но это далеко не все, кто мог бы и хотел бы еще уехать", - отметил глава диппредставительства.

"Каждый такой рейс организовать очень сложно, и я не могу обещать, что у нас что-то будет в предстоящие недели", - добавил Келин.

Пять раз брали билет

Москвичка Тамара Леонидовна рассказал ТАСС, что несколько ее попыток улететь на родину регулярными рейсами закончились неудачей. "Я нахожусь в Лондоне полгода, должна была улететь, но пять раз мы брали билеты и нам их возвращали. Благодаря стараниям посольства, мы можем осуществить свою мечту и мы им очень благодарны", - сказала женщина.

Борис Владимирский рассказал что летит в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать своих родителей. "У меня дома пожилые родители, и мне нужно быть рядом с ними", - рассказал он ТАСС, поблагодарив посольство "и за отношение, и за результат". "На мой взгляд, это так, как и должны государственные люди поддерживать своих граждан", - сказал Владимирский.

Среди пассажиров 10-летний мальчик Гоша, который летит в Москву один. "Мы купили билеты на 31 марта, наш рейс отменили, мы решили, что лучше ребенка отправить в Москву. Мы записались в посольство, и спустя три недели все удалось", - рассказала ТАСС мать мальчика Алиса.

Она надеется, что ребенок сможет провести две недели в самоизоляции с отцом. "Его встретит папа и, я надеюсь, они будут две недели в Москве проводить карантин. Периодически здесь предупреждают, что ребенка отвезут в пансионат, но я не думаю, что это произойдет, все же в Шереметьево нам сообщили, что с московской пропиской его должны отправить домой", - сказала Алиса.

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ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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