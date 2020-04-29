В Петербург из Италии прибыл вывозной рейс с российскими гражданами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс с гражданами России, не сумевшими вовремя уехать на родину из Италии из-за пандемии коронавируса, прибыл в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Борт совершил посадку в 19:21 мск", - сказала представитель компании.

Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот", на его борту, как сообщало посольство России в Италии, находится 105 россиян, которые проживают в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области.

По данным российской дипмиссии в Италии, на рейс изначально зарегистрировалось больше людей, однако более 50 пассажиров из них не смогли добраться до Рима ко времени вылета по различным причинам.

После высадки в Пулково пассажиров из Петербурга и Ленинградской области, самолет направится в столичный аэропорт.