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Пандемия коронавируса нового типа
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Представитель ВОЗ рассказала, когда ситуация по коронавирусу в РФ позволит ослабить меры

Ослабление будет возможно, если в течение двух недель закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что ослабление ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса в РФ будет возможно, если в течение двух недель закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных. Об этом она заявила в среду в ходе круглого стола на тему "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения". Мероприятие транслируется пресс-центром ТАСС.

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"Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения. Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры", - сказала она.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно. Президент подчеркнул, что в этот период нужно будет строго соблюдать профилактические меры.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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