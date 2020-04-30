После Гитлера: нацисты продолжали сражаться — кто из ярости, а кто от ужаса

Фанатики нацизма, военные преступники, солдаты и офицеры, боявшиеся советского плена, и просто дезориентированные люди. Тысячи бойцов вермахта и их союзники — хорватские националисты не сложили​​​​ оружие после того, как 30 апреля покончил с собой Адольф Гитлер, а 8 мая капитулировал Третий рейх. Последние сражения Второй мировой развернулись на Балканах и в Нидерландах, а отдельные стычки продолжались в Чехословакии, Польше и на островах Эгейского моря. Флаг нацистской Германии все еще развевался в удаленной области Норвегии, и к последнему бою готовились подлодки фюрера. Одной из них отдали приказ — уничтожать все на своем пути. Пражские залпы

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9 мая, а не 8-е стало праздником Победы в Советском Союзе из-за того, что для войск Украинских фронтов война ко дню капитуляции Третьего рейха еще не успела завершиться. 30 апреля, когда Гитлер готовился свести счеты с жизнью, для некоторых из его сподвижников дело было далеко не кончено. Генерал СС Карл Герман Франк еще собирался пустить в ход силу: по радио угрожал превратить восстание, начинавшееся в Праге, в "море крови". 6 мая советские войска повели наступление на чехословацкую столицу. Оно продлилось до 11 мая, при этом в город Красная армия вступила 9-го. Находились немцы, кто встретил ее с оружием в руках, хотя в большинстве они сдавались в плен советским войскам. Во внутренних районах Чехословакии столкновения продолжались до 13 мая. Не сложившие оружия нацисты спасали свои жизни: стремились покинуть советскую зону оккупации любой ценой, чтобы сдаться в плен американским военным. Ради этого беглецы были готовы убивать... самих американцев. Как пишет в своих воспоминаниях свидетель событий Том Стаффорд, 11 мая переодетые в гражданскую форму "оборотни" — солдаты и офицеры вермахта расстреляли КПП США в надежде просочиться на территорию, контролируемую Пентагоном.

Описание Советские солдаты ведут бои в Чехословакии, май 1945 года © ТАСС

Особый страх перед попаданием в советский плен испытывали эсэсовцы, оставившие дурную память своей жестокостью на восточном фронте. Красная армия в первую очередь стремилась взять в плен именно их. Когда стало известно о бегстве немецких военных в американскую зону оккупации, Москва потребовала от Вашингтона немедленной их выдачи. Американцы охотно пошли навстречу: в "лишних" военнопленных они не нуждались. Союзники все еще находили общий язык между собой. Именно по этой причине последние вылазки нацистов в Чехословакии не принесли им пользы. Успеха не добились и немецкие части в польском Гданьске. 9 мая они сражались, чтобы пробиться в американскую зону оккупации, но все равно оказались в плену у Красной армии. Боснийские окопы

Пока в Восточной Европе солдаты вермахта ограничивались вылазками, на Балканах разворачивались полноценные сражения, подведшие черту под боевыми действиями Второй мировой. Участники арьергардных боев — хорватские националисты, входившие в боевую милицию усташей, коллаборационисты из числа сербов, черногорцев, словенцев и отдельные подразделения вермахта. Все они стремились добраться до британской зоны оккупации в Австрии. Только сдаваться боялись не Красной армии, а югославским партизанам Иосипа Броз Тито. Бой за право на легкий плен развернулся 14 мая в окрестностях деревни Поляна в сегодняшней Словении. До австрийской границы было уже недалеко, когда беглецы нарвались на засаду, устроенную партизанами. Итог столкновения — 400 убитых. Оставшимся удалось прорваться, но вскоре они вернулись на Балканы. В Лондоне посчитали, что не нуждаются в новых пленных, а пособники Гитлера должны ответить за преступления там, где и совершали их, — в Югославии. Усташи, укрепившиеся в городе Оджак (современная Босния и Герцеговина), с самого начала не рассчитывали на чье-либо снисхождение. Командовавший их подразделением Петар Райковачич (по разным оценкам оно насчитывало от 1800 до 4 тыс. человек) принял решение дать бой партизанам, даже несмотря на то, что война уже была проиграна. Его решимость подстегивалась тем, что Оджак — родной город Райковачича. По распоряжению усташа подступы к населенному пункту заминировали, а для нужд оборонявшихся вырыли подземный бункер. Когда 9 мая партизаны провели атаку на Оджак, то были отброшены с большими потерями. Для взятия укреплений требовалась авиация, а ее у партизанского ополчения не было.

Описание Лидер Югославского сопротивления Броз Тито (в центре) © Keystone/Getty Images

Боевые действия в Боснии продолжались до 23 мая. Исход их решило вмешательство Великобритании, направившей на помощь союзникам танки. Подсчеты историков расходятся: потери наступавших оценивают от 2 тыс. до 10 тыс. человек, оборонявшихся — от 2 тыс. до 4 тыс. в зависимости от их числа: другими словами, живыми усташи из битвы при Оджаке не вернулись. История о последнем сражении Второй мировой долгое время оставалась государственным секретом Югославии. Власти многонациональной страны стремились нивелировать трения на этнической почве между хорватами, к числу которых относились националисты-усташи, и сербами. Только в 1971 году благодаря публикации в журнале Nin правда о завершающей битве Второй мировой в Европе увидела свет. Грузинские партизаны

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Пока югославское ополчение в мае 1945-го пробовало взять неприятелей в плен, советские солдаты из Грузии на нидерландском острове Тексел пытались сами выбраться из неволи. Их битва началась 6 апреля и продлилась до 20 мая, когда на выручку пришли канадские части сил антигитлеровской коалиции. До этого грузины вели партизанскую войну на чужой земле, где сами оказались по стечению обстоятельств. В 1943 году Третий рейх сформировал закавказский батальон из советских военнопленных, однако в их среде возник заговор. Утратив доверие к новобранцам, нацисты перебросили их на Тексел, но и там они подняли восстание. В начале апреля грузины взяли контроль над островом, однако немцам удалось отбиться: высадить десант и обратить повстанцев в бегство. Те вынуждены были прятаться в труднодоступных частях острова, время от времени давая о себе знать вылазками против гитлеровцев.

Описание Раненые грузинские солдаты после восстания на острове Тексел, ноябрь 1945 года © Dutch National Archives/CC BY-SA 3.0 NL/Wikimedia Commons

Битва за Тексел (или "грузинский мятеж", как назвали ее местные жители) оказалась кровопролитной. Число погибших у немцев достигло 800, среди повстанцев жизней лишились пять сотен, пострадали и местные жители, а также их фермы. Когда боевые действия завершились, грузинские солдаты возвратились в СССР, однако на родине их приняли холодно. Многие подверглись репрессиям и были реабилитированы уже только в послесталинскую эпоху. Норвежские охотники

Перед командиром подводной лодки U-977 Хайнцем Шаффером стоял выбор: исполнять ли приказ, данный главой государства, которого больше не было в живых, на войне, которая только что подошла к концу. 2 мая судно вышло в море с целью нанести удар по британскому флоту. От Шаффера ожидалось, что он причинит настолько большой ущерб англичанам, насколько сможет. Ограничений не было. Кроме одного: все происходившее стремительно теряло смысл. По радио капитан подводной лодки узнал о том, что Вторая мировая война для его страны закончена. После этого, не колеблясь, он направил U-977 к берегам дружественной Германии Аргентины, где и сдался в плен. Такой же выбор сделал и командующий подлодкой U-234, на борту которой находились представители еще продолжавшей воевать державы — Японии. Судно по личному распоряжению фюрера должно было перевезти в Страну восходящего солнца ценный груз — полтонны урана. Новость о безоговорочной капитуляции застала экипаж в Атлантическом океане. Было принято решение сдаваться. Но кому? Выбор остановили на США. Впоследствии конфискованный уран был использован американцами для создания ядерной бомбы. Что касается японцев, то они, узнав, что не смогут выполнить задание, порученное им императором, посчитали себя опозоренными и еще до высадки свели счеты с жизнью.

Описание Немецкая подлодка U-234, май 1945 года © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images