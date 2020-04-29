Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав выжившего после пожара в Выборге ребенка

"Единственным оставшимся в живых членом семьи является несовершеннолетняя 2011 года рождения, которая в момент пожара находилась у своей прабабушки. Дальнейшая судьба девочки и соблюдение всех ее социальных прав находится на контроле прокуратуры", - сказано в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области поставила на контроль соблюдение социальных прав и дальнейшую судьбу единственной девочки, которая осталась в живых после пожара в Выборге Ленинградской области, где погибла многодетная семья. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По данным надзорного ведомства, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе шесть несовершеннолетних, все тела погибших уже обнаружены при разборе завалов. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что при пожаре погибли шестеро детей, один из которых - месячная девочка, еще пятеро девочек - в возрасте до восьми лет. Кроме того, при пожаре погибли их родители - женщина 1988 года рождения и мужчина 1983 года рождения. В сгоревшем доме, по словам собеседника агентства, были зарегистрированы отец и один из детей, мать и остальные дети зарегистрированы в квартире в городе Выборге.

В пресс-службе правительства Ленинградской области журналистам ранее сообщили, что региональные власти при установлении опеки возьмут на себя расходы на содержание выжившей девочки. Опекуном ребенка может стать ее бабушка.

Пожар в частном доме в Выборге произошел в ночь на среду, его площадь составила 120 кв. м. По предварительной информации СК, накануне в гости к многодетной семье приехал знакомый, ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").