Опрос: каждый пятый россиянин после карантина намерен путешествовать чаще, чем раньше

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян заявляют, что им будет легко вернуться к прежнему ритму жизни после отмены режима самоизоляции. Каждый пятый при этом намерен путешествовать больше, чем раньше, свидетельствуют данные опроса проекта "Дом. Mail.ru".

Пандемия для большинства респондентов не стала поводом, чтобы пересмотреть свой образ жизни. К прежнему режиму планируют вернуться 65%. "Но нашлись и те, кто станет регулярнее путешествовать (20%), больше времени посвящать хобби (17%) и общению с близкими (15%). Многие пересмотрят и свой бюджет. Так 38% станут больше денег откладывать на черный день, 12% сократят расходы на одежду и косметику, столько же увеличат расходы на медицинские услуги, 10% снизят траты на продукты", - говорится в итогах опроса.

Больше половины респондентов устали находиться на самоизоляции - у 22% уже нет сил сидеть дома, 40% тоже устали от карантина, но готовы потерпеть ради безопасности. "Каждый пятый (22%) при этом добавил, что не чувствует усталости, ему такой режим нравится, еще 15% отметили, что находятся дома не так уж и долго", - говорится в результатах опроса.

Респондентов попросили поделиться своими мыслями о жизни после отмены режима самоизоляции. Большинство опрошенных (58%) заявили, что им будет легко вернуться в прежний ритм, 20% отметили, что им придется сложно, для 22% ничего не изменится. Самым сложным опрошенные считают необходимость возобновить ранний подъем (28%), поездки в транспорте (23%) и общение с людьми (21%).

Что касается конкретных планов на жизнь после снятия режима самоизоляции, 54% участников опроса уверены, что планировать сейчас ничего нельзя. "Те, кто все же позитивно смотрит в будущее, после карантина первым делом отправятся гулять в парк (16%), навестят родных (13%), сходят в спортзал (10%) и салон красоты (9%), встретятся с друзьями (8%)", - говорится в исследовании.

При этом поездки в отпуск треть респондентов не планируют - 33% отметили, что никуда не поедут. Рассматривают для отдыха морские курорты России 12%, Европа среди вариантов у 11%. Опрос проводился с 24 по 27 апреля 2020 года среди 1,6 тыс. пользователей проекта "Дом Mail.ru".