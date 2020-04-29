Попова: соотношение мужчин и женщин с коронавирусом в России примерно одинаковое

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Примерно равное число мужчин и женщин являются в настоящее время в России носителями коронавируса. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на круглом столе о борьбе с пандемией.

"У нас примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин по полу. В разных странах это выглядит по-разному, но у нас соотношение вот такое", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Попова также сообщила, что тест-система на выявление антител к коронавирусу, разработанная центром "Вектор", пока единственная в стране определяет не только их наличие, но и концентрацию. "Если говорить об исследовании иммунитета для населения, сегодня тест-системы есть в Российской Федерации. Зарегистрирована тест-система, которую разработал "Вектор", она пока одна в стране дает количественное определение. То есть мы можем видеть, каков этот иммунитет, какова его напряженность", - сказала она.

Другие отечественные тест-системы пока позволяют определить только наличие или отсутствие антител вообще. Как подчеркнула Попова, пока нет необходимости делать подобные тесты общедоступными.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.