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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко сообщил, что коронавирус не обнаружен ни у одного новорожденного

Среди беременных женщин инфекция распространена незначительно, отметил глава Минздрава

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ни один новорожденный не инфицирован коронавирусом в России в настоящее время. Среди беременных женщин инфекция распространена незначительно. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на круглом столе по борьбе с коронавирусом.

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"Ни одного новорожденного, заболевшего или инфицированного, на сегодняшний день нет. Это очень хороший вариант течения этого заболевания", - сообщил он.

По словам Мурашко, в настоящее время есть случаи заражения среди беременных женщин и детей старшего возраста. "Это, конечно, не такое широкое распространение, как среди старшего населения, но каждая жизни бесценна. Заболевание у беременных имеет свою особенность течения: нужно вовремя принимать решение о родоразрешении", - сообщил министр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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