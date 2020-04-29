Эксперт: наиболее "продвинутые" системы цифровых пропусков внедрили четыре региона России

"Подход действительно везде разный; разные платформы. Наиболее продвинутые технически регионы - Татарстан, Якутия, Нижегородская, Томская область. Я бы выделил эти четыре региона", - сказал Федотов по итогам совещания с руководителями регионов, где обсуждались проблемы с внедрением цифровых пропусков.

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции, который в том или ином виде введен во всех регионах РФ, власти внедряют спецпропуска, видеоконтроль, принимают другие меры.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Татарстан, Якутия, Нижегородская и Томская области смогли внедрить наиболее технологичные системы контроля за соблюдением самоизоляции, оказавшись самыми "продвинутыми" российскими регионами. Такое мнение высказал ТАСС в среду директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов, которая выступает организатором дискуссии о внедрении платформы цифровых пропусков.

Глава АИРР отметил, что конкретные меры контроля различаются в зависимости от региона и его специфики. Эксперт обратил внимание на то, что ситуация с распространение коронавируса сейчас неравномерная, поэтому нельзя было установить одинаковый режим для всех субъектов.

"Например, Якутия пошла по пути выдачи цифровых пропусков не гражданам, а автотранспорту. Это большая территория, для них важнее передвижение между районами, чем выход человека в магазин. В Нижнем Новгороде ситуация обратная: у них пропуска жестко привязаны к людям. Более того, они контролируют сотовый сигнал, и есть онлайн-система, на которой можно отследить передвижение граждан, находящихся на карантине в домашних условиях", - пояснил он.

Федотов также добавил, что регионы очень быстро сформировали кол-центры, которые нужны для корректной работы таких систем. Он пояснил, что не все жители понимают, как получить цифровой пропуск и пользоваться им, поэтому в такие центры сейчас поступает огромное количество звонков. По его словам, в частности, нижегородские власти привлекли к этой работе около 500 операторов. "Организовать такой кол-центр - это огромная работа. Очень здорово, что регионы мгновенно это делают", - сказал глава АИРР.

Не допустить перегибов

При этом Федотов считает, что при внедрении подобных систем особенно важно соблюсти баланс и не допустить перегибов на местах. "Сейчас главное - не допустить того, чтобы введение цифровых пропусков использовали как способ коррупции или излишнего давления на граждан или на бизнес, потому что это приведет к серьезным социальным осложнениям", - пояснил он.

Глава АИРР отметил, что здесь необходима слаженная работа властей, которая позволит обеспечить безопасность, но не превышать полномочия. Кроме того, по его словам, важна разъяснительная работа. "Пресс-службы и СМИ должны объяснять, что это оправданно. Пока проблема не касается здоровья лично каждого, человек считает меры излишними, поэтому они могут не работать или пробуксовывать", - добавил Федотов.

АИРР - объединение субъектов РФ, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана 10 мая 2010 года при поддержке Минэкономразвития, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сейчас в состав АИРР входят 17 регионов России.