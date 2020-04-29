В Крыму продлили режим повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма продлили действующий в республике режим повышенной готовности из-за пандемии до конца майских праздников, а также обязали всех приезжающих из других регионов обеспечить изоляцию дома либо в обсерваторе. Соответствующие поправки к указу главы республики о введении режима опубликованы в среду на сайте правительства региона.

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. До 30 апреля действовали ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости.

В новой редакции указа прописаны правила для тех, кто приезжает в республику, подразумевающие обязательное соблюдение предписаний Роспотребнадзора и заполнение анкет по прибытии на полуостров. "Обязать граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) собственности на жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым и прибывших на территорию Республики Крым из другого субъекта Российской Федерации, обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения..", - говорится в тексте указа.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 844 человек, под динамическим наблюдением на дому - 1 042 человек, в стационарах - 97, изолировано в обсерваторах - 701 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 89 положительных тестов, выздоровел 31.