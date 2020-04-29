{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму продлили режим повышенной готовности

Мера будет действовать до конца майских праздников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма продлили действующий в республике режим повышенной готовности из-за пандемии до конца майских праздников, а также обязали всех приезжающих из других регионов обеспечить изоляцию дома либо в обсерваторе. Соответствующие поправки к указу главы республики о введении режима опубликованы в среду на сайте правительства региона.

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. До 30 апреля действовали ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости.

В новой редакции указа прописаны правила для тех, кто приезжает в республику, подразумевающие обязательное соблюдение предписаний Роспотребнадзора и заполнение анкет по прибытии на полуостров. "Обязать граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) собственности на жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым и прибывших на территорию Республики Крым из другого субъекта Российской Федерации, обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения..", - говорится в тексте указа.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 844 человек, под динамическим наблюдением на дому - 1 042 человек, в стационарах - 97, изолировано в обсерваторах - 701 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 89 положительных тестов, выздоровел 31.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заражений коронавирусом в первой горбольнице Ижевска достигло 82
Медучреждение закрыли на карантин 13 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС