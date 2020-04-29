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CNN: Харрисон Форд спровоцировал опасный инцидент на взлетной полосе аэропорта Калифорнии

Представители актера сообщили, что он сразу признал свою ошибку и принес извинения
Харрисон Форд Richard Shotwell/Invision/AP
Описание
Харрисон Форд
© Richard Shotwell/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Известный американский актер Харрисон Форд стал виновником опасного инцидента в аэропорту на юге штата Калифорния. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителя Форда.

Инцидент произошел 24 апреля в аэропорту Хоторн в округе Лос-Анджелес. Актер, находившийся за штурвалом одномоторного самолета Aviat Husky, пересек единственную взлетно-посадочную полосу воздушных ворот в то время, когда другой самолет совершал посадку. "Г-н Форд на своем самолете пересек взлетно-посадочную полосу, неверно истолковав инструкцию диспетчерской службы. Он немедленно признал свою ошибку и принес извинения за нее диспетчерам", - прокомментировал случившееся представитель актера. "Никто не пострадал, угрозы столкновения не было", - добавил он.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США подтвердило телекомпании факт инцидента, уточнив, что расстояние между самолетами составляло 1,09 км. "ФАУ расследует случай, когда летчик на Aviat Husky двигался по взлетно-посадочной полосе муниципального аэропорта Хоторн во вторую половину дня пятницы, когда другой самолет совершал маневр посадки с последующим взлетом", - уточнили в управлении.

Форд в прошлом не раз попадал в опасные ситуации при пилотировании. Так, в марте 2015 года у небольшого самолета, за штурвалом которого находился актер, заглох двигатель. В результате Форду пришлось совершить жесткую посадку на лужайку для игры в гольф. Он получил тогда множественные переломы.

77-летний Харрисон Форд является обладателем ряда престижных премий, в том числе "Золотого глобуса". Актер исполнил роли в свыше 80 фильмах. В числе наиболее известных - ленты об Индиане Джонсе и серии "Звездных войн", а также "Игры патриотов", "Сабрина", "Бегущий по лезвию".

Теги
СШАФорд, Харрисон
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