В Нью-Йорке будут обеззараживать по ночам вагоны метро

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился проводить обработку вагонов метро дезинфицирующими средствами в ночное время суток. С таким заявлением он выступил в среду на встрече с журналистами. Трансляция велась на сайте губернатора .

"Каждый работник жизненно важных предприятий, который пользуется метро для того, чтобы добраться на работу, должен быть уверен в том, что ночью вагон был продезинфицирован", - сказал Куомо, добавив, что власти обязаны обеспечивать работникам таких предприятий чистоту общественного транспорта.

"Я распорядился, чтобы [компания - оператор общественного транспорта Нью-Йорка] MTA представила план, согласно которому все вагоны будут обрабатываться антисептическими средствами каждую ночь <...>", - сообщил Куомо. Он уточнил также, что власти в среду проведут тестирование на коронавирус среди тысячи сотрудников системы общественного транспорта штата. Это будет сделано для выявления возможных путей распространения инфекции и борьбы с ней.

Куомо отметил, что в Нью-Йорке продолжает снижаться суточная смертность от COVID-19. Так, по его словам, во вторник от вызванных коронавирусом осложнений умерли 330 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 59 тыс. человек.