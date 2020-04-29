Режим цифровых пропусков для передвижения по Подмосковью продлили до 11 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Действие пропускного режима для поездок на транспорте по Подмосковью продлили до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый. Об этом сообщается в среду в опубликованном постановлении губернатора Московской области.

"Цифровые пропуска, оформленные... со сроком действия до 30 апреля 2020 года, продолжают действовать до 4 мая 2020 года (включительно). При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 года обязан в период до 4 мая 2020 года продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск. Продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового цифрового пропуска осуществляется на срок до 11 мая 2020 года (включительно)", - значится в документе.