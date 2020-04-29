Переподготовку врачей проведут на Ставрополье для пополнения штата реаниматологов

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Ставропольский государственный медицинский университет проведет ускоренную переподготовку врачей разных профилей для ликвидации нехватки реаниматологов. Эти специалисты нужны для работы с пациентами с коронавирусом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"На фоне достаточного количества лечащих врачей для организуемых инфекционных госпиталей отмечается нехватка врачей-реаниматологов, работающих с больными, находящимися в тяжелом состоянии. Для восполнения потребности на базе Ставропольского государственного медицинского университета проводится ускоренная подготовка врачей других профилей", - говорится в сообщении.

Также рассматривается вопрос привлечения к работе клинических ординаторов вуза. "Сегодня наша потребность во врачах-реаниматологах 213 человек. Нам нужно будет удвоить эту цифру, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В Ставропольском крае с начала пандемии зарегистрировано 519 случаев коронавируса, десять человек умерли, 81 пациент выздоровел. В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, в состоянии средней степени тяжести находятся 104 человека.