Почти 150 работников предприятий Роскосмоса заразились коронавирусом, четверо умерли

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число работников предприятий Роскосмоса, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось до 148. Умерли четыре человека, сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18:15 29.04.2020 года: всего заболевших - 148, выздоровевших - 12, умерших - 4", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

К 27 апреля положительный тест на коронавирус был зафиксирован у 111 сотрудников ракетно-космической отрасли. На тот момент умерли три работника с подтвержденной новой инфекцией. Ранее глава Звездного городка Евгений Баришевский на своей странице в "Инстаграме" сообщил, что шестеро сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина заразились коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.