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Пандемия коронавируса нового типа

На заводе "Ижмех" выявили 12 зараженных коронавирусом

Еще 200 человек находятся на домашнем карантине

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом сотрудников Ижевского механического завода увеличилось до 12 человек. Об этом среду в прямом эфире на свой странице "ВКонтакте" сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

О первых случаях заражения работников "Ижмеха" стало известно 23 апреля. Заразились три человека, затем их количество увеличилось до шести, позднее - до девяти. Еще 200 человек находятся на домашнем карантине.

"Ижевский механический завод - 12 человек [заразились]", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что по два заразившихся выявлено также на ИЭМЗ "Купол" и мотозаводе "Аксион-холдинг". По словам главы региона, предприятия работают в прежнем режиме, на них соблюдают необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья сотрудников.

По данным властей, в Удмуртии на 29 апреля 228 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек выздоровели, восемь умерли.

Ижевский механический завод - выпускает спецтехнику, гражданское и служебное оружие, входит в концерн "Калашников". ИЭМЗ "Купол" входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей", основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" - многопрофильное стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, которое осуществляет, в том числе, разработку продукции во взаимодействии с ведущими научно-исследовательскими институтами РФ.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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