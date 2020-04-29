Дополнительные корпуса "Ленэкспо" выделят под госпиталь для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших выставочных комплексов в России "Ленэкспо" предоставит Петербургу два дополнительных павильона под госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации. Сейчас госпиталь развернут в одном павильоне.

"Сегодня губернатор Александр Беглов и глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер в телефонном разговоре обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19 в "Ленэкспо". Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов для организации госпиталя", - говорится в сообщении.

Ранее компания безвозмездно предоставила городу 7-й павильон "Ленэкспо", в котором за неделю развернули госпиталь для больных, которые переносят коронавирус в легкой форме. Планируется, что он в ближайшее время примет заболевших. В помещении оборудовали более 1 тыс. коек, обеспечивать работу госпиталя будут около ста медиков. На территории оборудовали специальные медицинские кровати, санузлы, душ, санпропускник, розетки, штативы для капельниц.

"Ленэкспо" - один из крупнейших выставочных комплексов в России, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Он представляет собой девять павильонов площадью 40 тыс. кв. метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

Всего в Петербурге выявлено 3 726 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 708 человека, умерли 29.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.