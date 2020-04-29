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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Карелии сообщил, что регион в мае будет полностью обеспечен аппаратами ИВЛ

По словам Артура Парфенчикова, в настоящее время медцентры имеют в распоряжении только половину необходимого оборудования

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /ТАСС/. Завершить процесс оборудования лечебных учреждений аппаратами ИВЛ в Карелии планируют в мае, сейчас медцентры региона имеют в распоряжении только половину необходимого, сообщил в среду глава республики Артур Парфенчиков в эфире регионального телеканала "Сампо 360".

"Нам сегодня еще не хватает где-то примерно половины [аппаратов] ИВЛ, но практика показывает, что главное - это кислородная поддержка. Тем не менее мы уверены, с учетом того роста производства, которое вчера озвучил Владимир Владимирович [Путин]... в мае месяце наша российская промышленность и наш регион обеспечит [аппаратами ИВЛ], - сказал он.

Уровень заражения коронавирусом в Карелии составляет на сегодняшний день 10,8 человека на 100 тыс. населения при значении в 51,2 случая заражения на 100 тыс. населения по Северо-Западу. В силу этого, по словам Парфенчикова, Карелия находится "не в первых рядах" для распределения средств защиты, техники и лекарств. При этом в регионе созданы 307 коек для приема пациентов с коронавирусом, к каждой из которых подведена система кислородного обеспечения.

В понедельник Минздрав Карелии полностью завершил перепрофилирование лечебных учреждений под госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе разработана маршрутизация по степени тяжести течения болезни. Людей с легкой формой будут отправлять в ковид-центры на базе стационаров Республиканского наркологического диспансера в Петрозаводске или Пряжинской центральной районной больницы. Основной поток пациентов, в том числе с тяжелыми легочными осложнениями, будут лечить в Госпитале для ветеранов войн и на базе районных больниц в Костомукше, Сегеже, Питкяранте и Беломорске.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Карелии, в республике подтверждены 66 случаев коронавирусной инфекции, действует режим повышенной готовности. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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