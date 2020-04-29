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Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Бреева

У духовника Московской городской епархии были выявлены симптомы коронавируса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской городской епархии протоиерея Георгия Бреева, у которого было диагностировано заражение коронавирусом, родным и близким священника, а также управляющему Западным викариатством Москвы епископу Павло-Посадскому Фоме (Мосолову).Текст соболезнования опубликован в среду официальным сайтом Русской православной церкви (РПЦ).

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"На протяжении нескольких десятилетий он являлся духовником московских священнослужителей, которые относились к нему с подлинным благоговением. Многие клирики столицы проходили у него исповедь перед рукоположением в священный сан, получая наставления у рубежа новых трудов в винограднике Божием. Молюсь восставшему от гроба победителю смерти и владыке жизни - Господу и спасителю нашему Иисусу Христу, дабы он принял в любящие объятия душу новопреставленного верного своего служителя, вчинил его во обители небесные, идеже вси праведнии упокоеваются, и сотворил ему вечную память! - говорится в сообщении.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и духовник Западного викариатства Москвы и Московской городской епархии протоиерей Георгий Бреев, у которого ранее были выявлены симптомы коронавируса, умер в Москве в возрасте 83 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Николай Бреев.

Протоиерей родился 8 января 1937 года. 14 октября 1967 года он был рукоположен в сан диакона, 17 декабря - в сан иерея, а в 1968 году окончил Московскую духовную семинарию и академию. Протоиерей был автором ряда книг и статей.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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