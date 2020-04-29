{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заражений коронавирусом в первой горбольнице Ижевска достигло 82

Медучреждение закрыли на карантин 13 апреля

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников и пациентов городской клинической больницы (ГКБ) Ижевска №1, ставшей одним из крупнейших очагов распространения коронавируса, достигло 82, большинство летальных случаев зарегистрировано в этом медучреждении, сообщил в среду глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ижевская ГБК №1 была закрыта на двухнедельный карантин с 13 апреля. В настоящее время в медучреждении снят режим карантина, однако сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Удмуртии проводят в больнице тотальную дезинфекцию.

"Два очага у нас, самый большой - это городская клиническая больница номер один в Ижевске, всего 82 человека из больницы заражены этой инфекцией, и практически все летальные исходы у нас были как раз из первой ГКБ", - сказал Бречалов.

В пресс-службе главы и правительства региона ТАСС пояснили, что в настоящее время на всей территории больницы, имеющей несколько отделений, соблюдены все требования безопасности.

Как сообщал ТАСС ранее, в ГКБ №1 выявили 66 случаев заражения - 44 у пациентов, 22 у медицинских работников.

На данный момент в республике выявлено 228 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек выздоровели, 8 умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сотрудники ЦПК с подтвержденным коронавирусом не контактировали с новым экипажем МКС
В Центре подготовки космонавтов не сообщили, у скольких сотрудников ЦПК тесты на коронавирус дали положительный результат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС