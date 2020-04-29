Число заражений коронавирусом в первой горбольнице Ижевска достигло 82

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников и пациентов городской клинической больницы (ГКБ) Ижевска №1, ставшей одним из крупнейших очагов распространения коронавируса, достигло 82, большинство летальных случаев зарегистрировано в этом медучреждении, сообщил в среду глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ижевская ГБК №1 была закрыта на двухнедельный карантин с 13 апреля. В настоящее время в медучреждении снят режим карантина, однако сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Удмуртии проводят в больнице тотальную дезинфекцию.

"Два очага у нас, самый большой - это городская клиническая больница номер один в Ижевске, всего 82 человека из больницы заражены этой инфекцией, и практически все летальные исходы у нас были как раз из первой ГКБ", - сказал Бречалов.

В пресс-службе главы и правительства региона ТАСС пояснили, что в настоящее время на всей территории больницы, имеющей несколько отделений, соблюдены все требования безопасности.

Как сообщал ТАСС ранее, в ГКБ №1 выявили 66 случаев заражения - 44 у пациентов, 22 у медицинских работников.

На данный момент в республике выявлено 228 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек выздоровели, 8 умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.