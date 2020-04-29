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Умер один из основоположников теории хаоса Роберт Мэй

Он был профессором Оксфордского, Принстонского и Сиднейского университетов, а также Имперского колледжа Лондона

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Один из основоположников математической теории хаоса, работавший в Великобритании австралийский ученый Роберт Мэй умер 28 апреля в возрасте 84 лет. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Guardian.

Мэй был профессором Оксфордского, Принстонского и Сиднейского университетов, а также Имперского колледжа Лондона, президентом Лондонского королевского общества и членом британской Палаты лордов (2001-2017). В 1996 году он был посвящен в рыцари за заслуги перед наукой. Область научных интересов Мэя включала биологию и экологию, математику, физику, эпидемиологию, политологию и философию.

Мэй начал научную карьеру как физик-теоретик, однако в 70-х увлекся экологией. Применяя сложные математические модели к различным природным процессам, он работал над проблемами устойчивости экосистем, сформулировав теорему стабильности вместе с американским физиком, лауреатом Нобелевской премии Юджином Вигнером. В последние годы Мэй применял этот подход в исследованиях по экономике.

Работы Мэя по экологии, посвященные моделированию непредсказуемых природных процессов с помощью сравнительно простых уравнений, легли в основу теории хаоса. С ее помощью описывается поведение сложных систем, изменения в которых кажутся случайными, однако на деле могут подчиняться определенным законам. Такие системы могут быть крайне чувствительны к начальным условиям и даже незначительному внешнему влиянию. Это свойство известно под названием "эффекта бабочки", отсылающим к сюжету рассказа "И грянул гром" американского фантаста Рэя Брэдбери.

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