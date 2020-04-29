Умер ветеран войны Володар Бирюлев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, писатель и изобретатель Володар Бирюлев умер в Петербурге на 96-м году жизни, сообщило в среду в группе "ВКонтакте" всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы. Санкт-Петербург".

"Вчера на 96-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, член Союза изобретателей России, друг нашего отделения Бирюлев Володар Иванович... в годы войны [он] служил в танковых частях и за свою доблестную службу имел медали "За отвагу", "За взятие Будапешта", "За Победу над Германией", - говорится в сообщении.

Бирюлев родился в 1925 году. Воевал в Венгрии и Румынии. Он изобрел и запатентовал новый вид дирижабля для перевозки тяжелых грузов. Также написал книгу "Моя жизнь - поиски и находки" с воспоминаниями о фронтовой жизни.