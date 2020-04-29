В Айове разрешили посещать рынки и церкви

"Нам удалось добиться снижения числа новых случаев заражения коронавирусом, - привела ее слова телекомпания ABC. - Мы смогли снизить нагрузку на систему здравоохранения штата. Ситуация меняется, мы получаем все новую информацию, и это дает нам возможность постепенно пересматривать действующие ограничения. Я считаю правильным начать ослаблять ограничения в тех областях, которые были мало затронуты в ходе пандемии, но предпринимать такие шаги следует весьма осторожно".

По ее словам, принимая решение об ослаблении санитарных ограничений, призванных помешать распространению коронавируса, власти штата стараются учитывать несколько параметров. "Мы учитываем уровень безработицы, - сообщила она, - Мы принимаем во внимание ситуацию с обеспечением продовольствием, а также психологические факторы - от уровня потребления спиртных напитков до уровня домашнего насилия". Она особо подчеркнула, что прихожане церквей сами должны решать, следует ли им воспользоваться ослаблением ограничений на посещение религиозных служб. "Решать будут прихожане и церкви, а мы предоставляем им лишь возможность", - пояснила она.

В штате Айова коронавирус выявлен у 6843 жителей, 148 человек умерли.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мэрфи, по сообщению телекомпании CNN, подписал в среду распоряжение, разрешающее жителям штата посещать со 2 мая парки и гольф-клубы. По его словам, такое решение стало возможно в связи с тем, что в штате, где у 116 тыс. человек диагностирован коронавирус, в последние дни наметилась тенденция к сокращению числа зараженных.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 59 тыс. человек.