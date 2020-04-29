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Пандемия коронавируса нового типа

Удмуртия в мае увеличит число коек для пациентов с коронавирусом до 1,2 тыс.

В настоящее время в регионе развернуто 935 коек

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии увеличат количество мест в больницах для зараженных коронавирусом до 1,2 тыс., сообщил в среду в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

Во вторник на совещании с участием глав регионов президент России Владимир Путин сообщил, что задача по оборудованию мест в больницах, специализирующихся на лечении больных с COVID-19, в целом решена в срок и создано больше дополнительных коек, чем планировалось. Однако президент отметил, что это не повод останавливать работу, губернаторам необходимо использовать каждую возможность, чтобы нарастить необходимые ресурсы.

"Я дал сегодня поручение председателю правительства [Удмуртии] в течение мая месяца коечный фонд с 935 коек довести до 1,1-1,2 тыс", - сказал Бречалов.

Он отметил, что изначально перед республикой стояла задача подготовить 751 койку, однако республика увеличила этот показатель до 935.

"До нас были доведены следующие показатели - общий коечный фонд должен был составлять 751 койку к 28 числу. Мы, готовясь к худшему сценарию, развернули 935 коек <...> Из них обеспечены кислородом 580 коек вместо необходимых 260", - добавил глава республики.

По данным властей, в Удмуртии на 29 апреля - 228 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек выздоровели, 8 умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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