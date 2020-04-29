Строительство развязки на трассе "Кавказ" в Ингушетии могут завершить к концу 2020 года

МАГАС, 29 апреля. /ТАСС/. Строительство двухуровневой транспортной развязки на трассе Р-217 "Кавказ" в Ингушетии, которое ведется в рамках "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", планируется завершить до конца 2020 года, сообщили в среду в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Возведение двухуровневой четырехполосной развязки, призванной разделить потоки транспорта по направлениям Краснодар - Баку и Назрань - Магас, осуществляется в рамках проекта строительства и реконструкции 26-километрового участка автодороги Р-217 "Кавказ". Объект включен в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". Завершить комплекс работ по возведению новой транспортной развязки планируется до конца 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на место будущей развязки завезли 115 тыс. куб. м грунта, в строительстве задействовано 40 рабочих и 20 единиц спецтехники. Одновременно на объекте ведется расширение проезжей части и укладка слоев дорожной одежды.

"Мостовики уже построили четыре подпорных стены, опоры и пролетные строения искусственного сооружения. Протяженность эстакады с подъездами составила 500 м, высота стен - 4-9 метров. Ширина проезжей части составляет 15 м, а каждой полосы движения - 3,75 м. Специалисты приступили к монтажу деформационных швов и укладке выравнивающего слоя, при устройстве покрытия используется долговечный щебеночно-мастичный асфальтобетон", - уточнили в пресс-службе.

Участок трассы "Кавказ" длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос.