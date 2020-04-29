Глава МВД Дагестана призвал с пониманием отнестись к действиям полиции в условиях пандемии

МАХАЧКАЛА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов в видеообращении к жителям республики призвал их с пониманием отнестись к действиям полицейских, которые обеспечивают соблюдение режима самоизоляции на территории региона. Обращение опубликовано в среду в официальном аккаунте МВД Дагестана в Instagram.

"Мы сейчас оказались в ситуации, очень новой для нас - развитие пневмонии, неожиданное, быстрое... ранее мы не сталкивались с таким положением дел в республике и поэтому все, что мы делаем, для нас ново. Возможно, при проведении каких-то мероприятий они кажутся очень жесткими, возможно, мы допускаем при этом какие-то ошибки. Мы ежедневно анализируем нашу работу и принимаем меры к тому, чтобы максимально корректно проводить наши мероприятия <…> Прошу с пониманием относиться к тем мерам, которые принимают сотрудники органов внутренних дел ", - сказал Магомедов.

Он сообщил, что за неделю в Дагестане от пневмонии погибли три сотрудника органов внутренних дел, и принес соболезнования их родным и близким.

"Наряду с врачами, медицинскими работниками, мы сегодня оказались на передовой. Уверяю, нам не доставляет удовольствие пресекать, ограничивать передвижение, перемещение наших граждан... Но в настоящее время нам приходится принимать столь непопулярные меры для того, чтобы сохранить жизни наших граждан. Я призываю наших сотрудников максимально корректно выполнять свои функции, потому что население оказалось в этой ситуации не по своему выбору, очень много проблем у граждан, и мы должны их вместе с ними решать", - отметил глава МВД Дагестана.

При этом, по его словам, на фоне сложной ситуации в республике зафиксированы случаи распространения ложной информации. "Очень много людей хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы разного рода ненужные страхи наводить на наших граждан - была информация о том, что вертолет якобы разбрасывает какое-то вещество, в результате чего в некоторых населенных пунктах умирают люди. Это является неправдой, мы установили этих людей", - пояснил министр.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, 25 апреля на 54-м году жизни умер инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Кизлярскому району Афкер Аскеров, 27 апреля на 49-м году жизни умер участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Цунтинскому району Ахмед Магомедов. Во вторник не стало 32-летнего старшего лейтенанта полиции Джалилова Магомеда. У всех была диагностирована двусторонняя пневмония.

О ситуации в регионе

В Дагестане за сутки подтверждено 84 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 1 231 подтвержденных случаев. С начала пандемии в регионе выздоровели 88 человек, 12 умерли. В изоляции на данным момент находятся 2 629 жителей республики. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.