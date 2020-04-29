Строгий карантин ввели во всех больницах и соцучреждениях Коми

"Несмотря на то, что цифры [ежесуточного прироста числа зараженных] не сильно растут, мы не расслабляемся и принимаем все более жесткие меры. Пошли на крайнюю меру и ввели карантин для сотрудников больниц, учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Сотрудники 14 дней не могут покидать лечебные учреждения, либо отправляются в обсерватор поблизости. По-военному, это казарменное положение", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "Вконтакте" .

СЫКТЫВКАР, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми ввели строгий карантин в больницах и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, при котором персонал находится по две недели в учреждении или в обсерваторах поблизости, сообщил в среду врио главы региона Владимир Уйба, назвав введенные меры "казарменным положением".

По его словам, мера вынужденная и далась тяжело, "приходилось по каждому врачу, медсестре, санитарке решать проблемы семейные, бытовые". "Но и врачи, и средний медперсонал - все откликнулись, с пониманием отнеслись, и со вчерашнего дня все переведены на карантин. Неделей раньше мы перевели на такой режим все дома-интернаты для престарелых", - сообщил руководитель региона.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на 29 апреля лабораторно подтверждено 611 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 за минувшие сутки. Всего под медицинским наблюдением находится 3 898 человек, из них 3 634 контактировали с заболевшими, 264 прибыли из-за рубежа. 63 человека выздоровели, шестеро умерли.

Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.