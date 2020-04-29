Пенсионерам Петербурга вернут бесплатный проезд на дачу в электричках на майские праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга частично вернули бесплатный проезд для пенсионеров на пригородном железнодорожном транспорте, временно отмененный на период режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в среду.

Пожилые люди смогут, воспользовавшись льготой, уехать на дачи, но в случае возвращения в город в этот период им придется оплатить обратный билет.

"Обеспечить... проезд за счет бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения для граждан, являющихся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и для женщин соответственно), следующих в жилые или садовые дома в направлении от Санкт-Петербурга в период с 30.04.2020 до 12.05.2020 при предъявлении документов в соответствии с перечнем, утвержденным комитетом по транспорту", - говорится в постановлении.

Этим же документом в городе до 12 мая продлевается режим самоизоляции, в соответствии с которым горожанам не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Действуют временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других объектов для развлечений и досуга, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки. Торговля разрешена только продуктами питания, товарами первой необходимости и аптечными товарами. В новом постановлении разрешена также продажа семян и удобрений.

Меры в Ленобласти

Ранее власти Ленинградской области подтвердили, что петербургские дачники смогут беспрепятственно проехать на майские праздники на свои участки в Ленинградской области, но им рекомендовано не останавливаться в других населенных пунктах и соблюдать санитарную безопасность.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко подписал в среду новое постановление о мерах противодействия распространению коронавируса, в котором продлил действие ограничений до 11 мая, смягчив при этом ряд требований и дополнив рекомендации по санитарной безопасности.

"Из новых мер - частичное разрешение вакцинации по показаниям, рекомендация посещать магазины в защитных масках, обеспечение бесплатными путевками в оздоровительные лагеря для детей медиков, возможность безвозмездной передачи школьных автобусов медучреждениям при необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы.