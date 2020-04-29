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Пандемия коронавируса нового типа

Калининградские власти выделили из резервного фонда 88 млн рублей на доплаты медикам

Выплаты необходимо осуществить до 1 сентября

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Калининградской области выделило из резервного фонда более 88 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление размещено в среду на интернет-портале правовой информации региона.

"Выделить Министерству здравоохранения Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 88 033 093 рубля... для предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Калининградской области на осуществление в срок до 1 сентября 2020 года выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам государственных медицинских организаций Калининградской области, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе, подписанном губернатором региона Антоном Алихановым. Постановление вступает в силу с момента подписания.

По данным регионального оперативного штаба, на 29 мая в области подтверждено 326 случаев заражения коронавирусом, 73 человека выздоровели, трое мужчин умерли. Под медицинским наблюдением остаются 2 172 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора.

До 11 мая включительно в регионе действует режим самоизоляции. Отменены все массовые мероприятия. При условии соблюдения мер санитарной безопасности в области работают продуктовые магазины, аптеки, предприятия, отнесенные к перечню отраслей обеспечивающих устойчивость экономики и рынка труда региона, включая сельхозпредприятия, машиностроение и кораблестроение, строительную отрасль. С 29 апреля открыты магазины торгующие непродовольственными товарами, находящиеся в отдельных зданиях или имеющие отдельный вход. Действует масочный режим, гражданам, направляющимся на работу, необходимо иметь соответствующие справки от работодателей.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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