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Собираемость коммунальных платежей в Кировской области в апреле сократилась на 12,7%

Как сообщил зампредседателя правительства региона Александр Царегородцев, это может осложнить подготовку к новому отопительному сезону

КИРОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Собираемость коммунальных платежей за первые две недели апреля 2020 года сократилась на 12,7% в условиях действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, это может осложнить подготовку к новому отопительному сезону, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.

"За апрель отмечается уменьшение собираемости коммунальных платежей - за две недели апреля собираемость снизилась на 12,7% к уровню 2019 года. В целом задолженность за коммунальные услуги в Кировской области составляет более 5 млрд рублей. Ситуация непростая, без средств предприятия не могут провести подготовку к новому отопительному сезону", - сообщил Царегородцев. Он напомнил, что в период самоизоляции жители региона могут оплатить коммунальные услуги дистанционно.

По словам Царегородцева, в ходе отопительного сезона 2019-2020 годов министерство энергетики и ЖКХ держало на особом контроле 14 муниципалитетов, в которых возникли сложности. "На сегодняшний день на контроле остаются пять районов: Верхнекамский, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Малмыжский и Подосиновский. Здесь невозможно устранить замечания во время отопительного сезона. Как только системы будут остановлены, работу завершим, чтобы все муниципалитеты получили акт готовности", - рассказал Царегородцев.

По данным правительства, Кировский филиал "Т Плюс" накануне отопительного сезона провел реконструкцию оборудования ТЭЦ. Летом планируется реконструкция более 40 км теплосетей.

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РоссияКировская область
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