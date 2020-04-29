В США число умерших с коронавирусом нового типа превысило 60 тыс.

ТАСС, 29 апреля. Число людей, умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, в США достигло в среду 60 207. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

По его данным, всего в стране выявлено 1 028 217 случаев заражения инфекцией.

Из всех летальных исходов 23 384 зарегистрированы в штате Нью-Йорк, число заражений в котором достигло 299 691. В одноименной столице штата зафиксированы 18 076 смертей. В соседнем штате Нью-Джерси коронавирусом инфицированы 116 365 человек, умер 6 771.