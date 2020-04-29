Вывозные авиарейсы из Германии, Египта и Таиланда в Москву намечены на 1 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Вывозные авиарейсы из Франкфурта-на-Майне, Каира и Пхукета в Москву намечены на 1 мая, говорится в сообщении Минкомсвязи.

Планируется, что авиалайнеры совершат прямые рейсы из Франкфурта-на-Майне и Каира до Москвы, а из Пхукета - с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге. При этом на 2 мая запланирован авиарейс из Дели в Санкт-Петербург и Москву.

В Минкомсвязи также сообщили, что вылет из Баку в Красноярск запланирован на 2 мая в 14:00 по местному времени. Уточняется, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Хакасия.

Ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов. В нем также упоминались рейсы из Бангкока в Москву и из Пхукета в Уфу и Сочи 1 мая. А на следующий день были запланированы рейсы Шанхай - Владивосток, Бишкек - Новосибирск.