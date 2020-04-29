Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить данные о закупке масок по 425 рублей

САРАТОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить информацию о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в среду на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в Госдуму.

Во вторник на сайте госзакупок появилась информация, что на средства из областного бюджета будет закуплено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок по цене 425 рублей за штуку.

"Сегодня поступило много обращений и комментариев от подписчиков на тему закупки правительством Саратовской области медицинских масок. Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию", - говорится в сообщении, размещенном на странице.

Вице-губернатор региона Александр Стрелюхин в среду сообщил, что на территории Саратовской области вводится обязательный масочный режим. Маски необходимо будет использовать при нахождении на улицах, в общественных местах и в транспорте.

В Саратовской области, по оперативным данным регионального штаба, всего с начала пандемии диагностировано 392 заболевших коронавирусной инфекцией.