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Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить данные о закупке масок по 425 рублей

Ранее информация о закупке 10 тыс. масок по такой цене за штуку появилась на сайте госзакупок

САРАТОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить информацию о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в среду на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в Госдуму.

Во вторник на сайте госзакупок появилась информация, что на средства из областного бюджета будет закуплено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок по цене 425 рублей за штуку.

"Сегодня поступило много обращений и комментариев от подписчиков на тему закупки правительством Саратовской области медицинских масок. Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию", - говорится в сообщении, размещенном на странице.

Вице-губернатор региона Александр Стрелюхин в среду сообщил, что на территории Саратовской области вводится обязательный масочный режим. Маски необходимо будет использовать при нахождении на улицах, в общественных местах и в транспорте.

В Саратовской области, по оперативным данным регионального штаба, всего с начала пандемии диагностировано 392 заболевших коронавирусной инфекцией.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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