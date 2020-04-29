В Москве умерли еще 65 человек с коронавирусом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Еще 65 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 611 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.