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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Белокаменке под Мурманском превысило 1 тыс. человек

За сутки заражение подтвердили еще у 80 человек на стройплощадке "Велесстроя"

МУРМАНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 80 человек на стройплощадке "Велесстроя" под Мурманском, общее количество заболевших в Белокаменке составило 1 002 человека, в целом по области - 1 227 человек. Об этом в среду сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), в работах занято около 11 тысяч человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". На площадке "Велесстроя" был выявлен очаг распространения коронавируса.

"По состоянию на 23:00 29.04.2020 в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции [в области] составляет 1 227, из них 1 002 на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 922 случаях заражения в Белокаменке, компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работ на объекте для проведения дезинфекции. По информации "Велесстроя", за неделю стройплощадку в Белокаменке покинули 475 сотрудников, чартерными рейсами они были доставлены в другие регионы страны, часть переведена на обсервацию. Силами МЧС России рядом с Белокаменкой развернут мобильный госпиталь, ежедневно в нем проводят диагностику.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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