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Bloomberg: США рассчитывают к концу года получить 100 млн доз вакцины от коронавируса

По данным источников, усилия по ее разработке могут объединить частные фармацевтические компании, государственные агентства и военные

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американская администрация намерена создать проект, в рамках которого будет ускоренными темпами разрабатываться вакцина от нового коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, в рамках проекта усилия по разработке вакцины могут объединить частные фармацевтические компании, государственные агентства и военные. При этом специалистам, которые будут трудиться над вакциной, будет предоставлен доступ к государственным ресурсам. Наиболее удачные варианты будут тестироваться на животных, и в случае успеха ученым разрешат провести клинические испытания на людях, которые дадут на это свое согласие.

Источники Bloomberg утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить 100 млн доз вакцины к концу текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената Конгресса, заявил, что разработка вакцины против коронавируса займет от года до полутора лет. По информации агентства, встреча, на которой будет обсуждаться создание проекта, может состояться в Белом доме уже в среду.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксированы 1 028 217 случаев заражения коронавирусом, умерли 60 207 человек.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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