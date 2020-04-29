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Пандемия коронавируса нового типа

Магазины промтоваров первыми откроются в Северной Осетии при улучшении эпидситуации

Как сообщил глава региона Вячеслав Битаров, также будут смягчаться ограничения для малого предпринимательства

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 апреля. /ТАСС/. Магазины с промышленной продукцией площадью до 200 кв. м первыми смогут возобновить работу в случае улучшения эпидситуации в Северной Осетии. Об этом глава региона Вячеслав Битаров в среду заявил телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы пока будем мониторить ситуацию, если она улучшится, то мы будем постепенно снижать требования, которые были введены. В первую очередь, наверное, будем разрешать тем одиночным магазинам - мы определились до 200 кв. м площадь торгового зала. Продовольственные-то работают, теперь будем разрешать и торгующим промышленными товарами магазинам работать", - сказал Битаров.

Также будут смягчаться ограничения для малого предпринимательства.

По словам руководителя республики, в регионе не вводился жесткий режим ограничений работы предприятий. Была ограничена лишь деятельность торговых центров, работа общепита, спа-салонов и т. д. "А производственные предприятия как работали, так и работают с условием, что они обеспечивают все требования Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям", - пояснил Битаров.

Всего за сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 93 жителей, всего зафиксировано 763 случая заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 627 человек находится на амбулаторном лечении, 55 - в больницах, трое умерли, 78 выздоровели. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 257 человека.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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