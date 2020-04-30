Российские пожарные спасли в стране с начала года более 70 тыс. человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские пожарные 30 апреля отмечают свой профессиональный праздник. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, эти сотрудники министерства ежедневно спасают до 500 человек, а с начала 2020 года ими спасены свыше 70 тыс. человек.

"Подразделениями всех видов пожарной охраны в среднем каждый день совершается около 6 тыс. выездов. Если пересчитать их на количество подразделений пожарной охраны, то получится до четырех выездов в сутки на одну пожарную часть, - рассказали в МЧС. - Только в этом году на пожарах, при авариях и чрезвычайных ситуациях спасено более 70 тыс. человек. В среднем ежедневно они спасают до 500 человек".

Кроме тушения пожаров, пожарные принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, ДТП и других аварий, проведении аварийно-спасательных работ на месте завалов.

Сейчас пожарные несут службу в особых условиях из-за пандемии коронавируса и, несмотря на непростую обстановку, остаются верны своему делу. "Пожарными дополнительно организована работа по борьбе с природными и ландшафтными пожарами на всей территории страны", - сказал представитель министерства.

Современный пожарный

Пожарные, отметили в министерстве, относятся к особой касте людей, способных ежедневно жертвовать собой для спасения людей, работая порой в нечеловеческих условиях - с многокилограммовым оборудованием при отсутствии видимости, сильном задымлении, высокой температуре.

"Залогом успешной работы пожарных являются в том числе физическая подготовка и спорт. Сила, ловкость, быстрота, выносливость - это база для формирования характера бойца огненного фронта, его высоких морально-боевых качеств, - рассказали в МЧС. - Российским пожарным присущи такие качества, как смелость, самоотверженность, решительность, дисциплинированность, ответственность, находчивость и смекалка, что, безусловно, дает право называть их героями нашего времени".

Развитие службы

МЧС России ежегодно оснащает пожарных подразделения современными образцами пожарно-спасательной техники. В 2020 году запланирована поставка 617 единиц такой техники и порядка 30 тыс. комплектов нового пожарного снаряжения, которое будет легче, удобней и прочней имеющейся. Увеличивается и штатная численность пожарных подразделений, в том числе в боевых расчетах и в газодымозащитной службе.

Пожарные - самое многочисленное подразделение МЧС России. Помимо федеральной противопожарной службы, есть еще противопожарная служба субъектов РФ, ведомственная пожарная охрана и добровольные команды.

С чего все начиналось

В этом году старейшей службе страны исполняется 371 год. Свою историю пожарные начинают с 30 апреля 1649 года, когда царь Алексей Михайлович выпустил "Наказ о градском благочинии" - аналог современного федерального закона, прописывавший штатную численность пожарных, технику и оборудование, которые должны стоять на вооружении, довольствие и другие социальные гарантии работникам, а также оговаривавший ответственность за поджоги.

В советские годы праздник отмечали 17 апреля. В этот день 1918 года Владимир Ленин подписал декрет "Об организации мер борьбы с огнем". В 1999 году Днем пожарной охраны стало 30 апреля. Через два года указом президента РФ Владимира Путина Государственная противопожарная служба была передана из системы МВД в МЧС России.