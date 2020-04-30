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75-летие Победы

Российское движение школьников запускает акцию "Окна Победы"

Детям предложили украсить окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных памятников и фотографий Великой Отечественной войны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Окна Победы", которую подготовили активисты Российского движения школьников, стартует в четверг. Детям предложили украсить окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных памятников и фотографий Великой Отечественной войны.

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. Глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

"Окна Победы" - удивительная акция, которая позволит объединить людей в великий для нас день. Мы не сможем выйти вместе на улицу, не сможем увидеть праздничное оформление города, но сможем оформить город сами. В этот раз 9 мая нам не собраться за большим праздничным столом, но искренние, творческие "Окна Победы" объединят улицу, город и всю страну", - сказал ТАСС председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Участники движения предлагают разместить узнаваемые фигуры памятников и фотографии, посвященные Великой Отечественной войне, на окнах домов, тем самым выразив благодарность всем, кто сделал возможным наше мирное настоящее. Юные дизайнеры, участники детского пресс-центра РДШ, создали макеты силуэтов известных памятников, которые можно вырезать и разместить в окнах.

Среди макетов - "Родина-мать" на Мамаевом кургане, Мемориал "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" ("Алёша"), "Премиловская высота" в Яхроме, "Тыл - фронту" в Магнитогорске, памятник Жукову, "Ржевский мемориал" и многие другие.

Также среди предложенных силуэтов есть "Журавль" и "Журавлиный клин". Российское движение школьников предлагает в память обо всех участниках войны разместить на окнах изображения журавлей по числу членов семьи, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

О движении

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект "Образование".

Теги
Россия75-летие Победы
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