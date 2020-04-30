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Глава МЧС поздравил пожарных с профессиональным праздником

Особую признательность Евгений Зиничев также выразил ветеранам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил российских пожарных с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны, который ежегодно отмечается 30 апреля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"Ваша служба - это подвиг во имя спасения, пример преданности благородному делу, сочетание мужества, героизма и высокого профессионализма. Благодарю личный состав за добросовестную работу и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи на нелегком пути", - сказал он.

Министр отметил, что пожарная служба - самая многочисленная в составе МЧС. Но помимо федеральной противопожарной службы, в России существует субъектовая, муниципальная, ведомственная и частная пожарная охрана, а также добровольцы. Всего, уточнил Зиничев, на сегодняшний день в стране действует около 1600 гарнизонов пожарной охраны общей численностью почти 550 тыс. человек. "Только в этом году на пожарах, авариях и чрезвычайных ситуациях вами спасено более 70 тысяч человек", - подчеркнул он.

Слова особой признательности глава МЧС также выразил ветеранам, которые остаются преданными своей профессии и оказывают помощь в воспитании молодых специалистов.

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