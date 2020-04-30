Госслужащим и депутатам Псковской области ограничили выезд из региона

ПСКОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Выезд за пределы региона временно ограничили гражданским и муниципальным служащим в Псковской области, депутатам областного собрания. Такое изменение внесено в указ губернатора о мерах по противодействию коронавирусу на территории региона, сообщает региональный оперштаб в среду.

"В срок до 15 мая ограничены выезды за пределы Псковской области для лиц, замещающих государственные должности Псковской области в региональных органах исполнительной власти, а также государственных гражданских служащих области, лиц, замещающих в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы. <…> Выезд за пределы региона также временно ограничен для депутатов Псковского областного собрания, лиц, замещающих государственные должности в избирательной комиссии Псковской области, Счетной палате Псковской области", - говорится в сообщении.

В перечень входят и работники государственных учреждений Псковской области, государственных унитарных предприятий региона. Исключением, позволяющим покинуть регион, могут стать только командировки или согласованные неотложные поездки. Кроме того, по 11 мая за пределы муниципальных образований области не могут выезжать их главы.