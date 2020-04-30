Великого магистра Мальтийского ордена похоронят в церкви на его территории в Риме

РИМ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, умерший в возрасте 75 лет в ночь на среду от тяжелой болезни, будет похоронен в церкви Санта-Мария-дель-Приорато на Авентинском холме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили представители религиозного ордена.

"Было принято решение похоронить великого магистра в церкви Санта-Мария на Авентине. Он был великим приором Рима и очень много времени провел на Авентине. Похороны состоятся в начале следующей неделе", - сказали в ордене.

Церковь расположена на территории виллы Мальтийского ордена, и в ней находится трон великого магистра. В этой церкви, берущей свои истоки в раннем Средневековье и полностью перестроенной в XVIII веке по проекту Джованни Баттисты Пиранези (1720-1778), уже есть захоронения предыдущих глав ордена. Среди них - один из последних великих магистров Эндрю Берти, умерший в 2008 году.

Соболезнования по поводу смерти Джакомо Далла Торре выразил Папа Римский Франциск. "Узнав об этой большой утрате, хочу выразить всему ордену мои глубокие соболезнования. Запомню невероятную преданность Христу и Евангелию этого блестящего человека большой культуры и веры в сочетании с бескорыстной службой на благо всей церкви и заботой о страждущих", - написал понтифик в телеграмме великому командору Рую Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боашу, который будет временным местоблюстителем и исполняющим обязанности главы ордена до избрания нового великого магистра. Фра Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто был избран 2 мая 2018 года, до этого на протяжении года занимал пост местоблюстителя.