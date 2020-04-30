В Думу внесут проект о пятилетнем моратории на обработку обезличенных персональных данных

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР и член Совфеда в четверг внесут в Госдуму законопроект о моратории на обработку обезличенных персональных данных, которая должна действовать в ходе эксперимента о специальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве.

Согласно действующим нормам, экспериментальный правовой режим должен начать действовать в Москве уже с 1 июля 2020 года. Однако авторы инициативы отмечают, что использование и внедрение различных технологий искусственного интеллекта, а именно систем слежения и распознавания лиц, "вызывает серьезную и обоснованную обеспокоенность граждан". "Повышается риск посягательства на неприкосновенность частной жизни, в том числе ввиду отсутствия гарантий защиты персональных данных граждан от утечки, равно как отсутствия гарантий их использования исключительно для обеспечения правопорядка", - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС).

Кроме того, они опасаются, что разрабатываемые системы искусственного интеллекта могут содержать технические ошибки, которые способны негативно сказаться на жизни граждан. "К примеру, остающаяся весьма высокой вероятность погрешностей в фиксации средствами искусственного интеллекта в зависимости от пола, возраста или этнической принадлежности граждан может иметь непредсказуемые последствия для каждого конкретного гражданина", - считают авторы законопроекта. Кроме того, по их данным, в условиях распространения коронавируса граждане стали больше опасаться "тотального контроля со стороны государства".

В связи с этим парламентарии предлагают на пять лет отсрочить вступление норм закона об экспериментальном правовом режиме в части обработки обезличенных персональных данных. Таким образом, предполагается, что эта норма закона вступит в силу с 1 июля 2025 года. "Это обеспечит разработчикам необходимое время для минимизации этих погрешностей, позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан", - уверены авторы инициативы.

Госдума приняла закон об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве 14 апреля. Эксперимент должен начаться 1 июля 2020 года и продлиться пять лет. Условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством. По результатам проведения эксперимента координационный совет экспериментального правового режима должен подготовить и представить правительству РФ предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство РФ.