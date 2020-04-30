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Пандемия коронавируса нового типа

У главы одного из районов Чечни подтвердился коронавирус

Глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что всего в республике выявили 465 случаев заражения коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Глава администрации Урус-Мартановского района Чечни Валид Абдурешидов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров по итогам визита в республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева.

"Мы проведали находящегося на лечении в больнице дорогого брата, главу Урус-Мартановского района Валида Абдурешидова. Валид Аднанович не раз рисковал жизнью во время военных действий на территории Чеченской Республики <... > но по воле всевышнего не пострадал. А вот сейчас, спасая жизни других, снова рискуя собой, ликвидируя очаг вспышки коронавируса в селе Гойты, не уберегся, заразился от больных", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

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Он отметил, что в больнице есть все условия для лечения больных: современное медицинское оборудование, аппараты ИВЛ, лекарства и специальные средства. "В ходе посещения больных нами были соблюдены все необходимые меры защиты: на нас были специальные противочумные халаты, перчатки, респираторы, на ногах бахилы. Во время обхода я еще раз убедился, что чеченские врачи, включая медицинский персонал больницы, самые лучшие в мире", - добавил Кадыров.

По его словам, в республике 465 заразившихся коронавирусом, из них 258 пациентов уже выписаны из медучреждений. По данным регионального оперштаба, в Чечне умерли семь человек.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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