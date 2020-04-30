Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели". "Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами", - сказал Песков.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Робкая надежда на то, что Россия выходит на плато по коронавирусу, есть, но нужно соблюсти режим самоизоляции до 11 мая. Такое мнение высказал в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но во многом, конечно, ситуация будет зависеть от того, насколько мы все дисциплинированно отсидим дома майские праздники, то есть насколько мы все выполним режим самоизоляции до 11 мая включительно", - продолжил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что проявление недисциплинированности и выход большого числа людей из самоизоляции приведет потом "к тому, что это будет не плато, а кривая опять поползет вверх".

Представитель Кремля также подчеркнул, что оптимизм в этой сфере не является поводом для прекращения работы по подготовке системы здравоохранения в регионах и наращивания количества койко-мест, эта работа интенсивно продолжается.

Комментируя призывы смягчить ограничения, представитель Кремля обратил внимание на печальную статистику по умершим из-за коронавируса. "Поэтому президент [Владимир Путин] расставил приоритеты так, что сначала - здоровье людей, потом - экономика. Нельзя забывать ни о том, ни о другом", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли полагаться на сознательность граждан в вопросах соблюдения самоизоляции, представитель Кремля призвал найти золотую середину, не допуская перегибов. "Это очень тонкий баланс, вряд ли здесь можно однозначно высказать в сторону ужесточения рестрикций или, наоборот, надежд на абсолютно исчерпывающую сознательность людей", - сказал Песков. Он выразил уверенность, что каждый глава региона очень внимательно смотрит за ситуацией с соблюдением жителями режима ограничений и самостоятельно выбирает тактику и стратегию обеспечения этого режима.

Статистика верна

Пресс-секретарь убежден, что статистика по заражению коронавирусом нового типа в России не занижена.

"Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств (по ситуации с распространением коронавируса в РФ - прим. ТАСС), этого тоже нельзя исключать. Но в целом я, безусловно, доверяю и считаю, что нет повода не доверять [данным статистики]", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "в таких ситуациях вряд ли можно от любой страны ожидать исчерпывающих цифр, это просто невозможно".

При этом, отвечая на вопрос, уверен ли он, что в РФ нет заниженной статистики, Песков заявил: "Да, я уверен".

Говоря о качестве тестов на коронавирус, пресс-секретарь главы государства заметил, что сотрудники администрации президента "очень часто тестируются в силу функций, которые выполняют". "Естественно, у всех тестов есть погрешность, любой тест имеет определенную степень точности", - полагает он. По мнению представителя Кремля, "есть китайские тесты, которые гораздо хуже [российских], есть европейские тесты, которые лучше [российских], есть российские, которые гораздо лучше большей части мировых аналогов". "Любой тест может соврать, там есть определенная доля погрешности", - предупредил представитель Кремля.