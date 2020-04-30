Песков считает, что России удалось избежать гуманитарной катастрофы из-за коронавируса

"Слава богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К нашему большому сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в некоторых штатах США, в первую очередь, в Нью-Йорке", - сказал Песков. Он отметил, что огромное количество жертв, перегрузка системы здравоохранения - "это то, чего удалось избежать в Российской Федерации, в первую очередь, в Москве".

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия избежала итальянского сценария по коронавирусу и гуманитарной катастрофы - такой, как в США, но не чудом, а благодаря предпринятым мерам. Такое мнение высказал в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также констатировал, что ситуация в России не пошла по итальянскому сценарию, так как были вовремя приняты жесткие решения по самоизоляции и было быстро наращено количество койко-мест. "Катастрофического сценария нам удалось избежать. <…> Не чудом, это не само собой произошло, это произошло благодаря принятым мерам", - убежден представитель Кремля.

Россия справится с кризисом

Дмитрий Песков уверен, что у России достаточно потенциала, чтобы сгладить негативные последствия кризиса и выполнить все социальные обязательства.

"Наша страна обладает определенным потенциалом. Этого потенциала достаточно для того, чтобы амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов, для того, чтобы амортизировать последствия нынешнего экономического кризиса и для того, чтобы, невзирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств", - заявил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, почему в РФ нет прямых выплат для граждан в нынешних условиях.